Путин и Байден готовятся к встрече: от пятичасовых переговоров многого не ждут

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден готовятся к переговорам в Женеве. Это первая личная встреча лидеров. Рассказываем, что известно о и чего от нее ждут.

Где встретятся лидеры?

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Это поместье было построено в XVIII веке, оно располагается в парке на берегу Женевского озера. Перед встречей президентов там усилили меры безопасности – Ла Гранж закрыта для посетителей, в воздушном пространстве над Женевой ведется усиленное наблюдение.

Владимир Путин вылетел в Швейцарию на встречу с Джо Байденом утром в среду, 16 июня. На вилле Ла Гранж их уже ждут репортеры. Всем им пришлось пройти проверку безопасности.

О чем и сколько будут говорить?

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российского и американского лидеров продлятся около четырех-пяти часов. Он пояснял, что это время рассчитывалось с учетом перерывов и смены форматов.

Известно, что политики намерены обсудить ситуацию на Украине и в Белоруссии. В планах американского президента – поднять темы контроля над вооруженными силами и соблюдения прав человека.

Саммит начнется в 14:15 по московскому времени. Через 4 часа 15 минут после начала саммита президенты должны будут рассказать о деталях переговоров.

По словам Владимира Путина, взаимный интерес для сторон представляет ряд вопросов.

«Стратегическая стабильность, региональный конфликт, природоохранные мероприятия, забота об экологии в целом, в глобальном смысле», — перечислял российский лидер.

Чего ждут?

Глава Белого дома уже высказывался о предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Он отмечал, что готов к переговорам.

«Я всегда готов», — так он ответил на вопрос журналистов, который ему задали после переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Эксперты отмечают, что саммит в Женеве покажет, что Россия и США смогут жить при напряженных отношениях. Такое мнение высказал декан Школы общественных и международных отношений Дэвид Бердселл. Он признался: много от переговоров президентов ждать не стоит. По его мнению, лидеры стран могут заключиться соглашения, направленные против коронавируса или на решение глобальных климатических проблем.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что писала о том, что Владимир Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России.