Путин озвучил темы встречи с Байденом

Путин озвучил темы встречи с Байденом
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин озвучил темы переговоров с президентом США Джо Байденом

«…ряд вопросов представляет взаимный интерес: стратегическая стабильность, региональный конфликт, природоохранные мероприятия, забота об экологии в целом, в глобальном смысле», — цитирует его РИА Новости.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня.

Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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