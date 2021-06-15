Байден о предстоящей встрече в Путиным: «Всегда готов»

Байден о предстоящей встрече в Путиным: &#171;Всегда готов&#187;
Президент США Джо Байден. Фото: www.instagram.com/joebiden

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Байден прибыл в Женеву, где 16 июня пройдет его первая встреча с Путиным. До этого он проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Выходя после съемки начала встречи с Пармеленом журналисты спросили президента Соединенных Штатов, готов ли он к завтрашнему дню.

«Я всегда готов», — ответил он.

Ранее резидент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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