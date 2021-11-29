В мире коронавирусом заразились более 261,4 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 396 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро понедельника, 29 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 261 460 688, скончались от вируса 5 199 349 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 48 229 210 человек заразились, 776 728 пациентов умерли. На втором месте находится Индия: 34 572 523 инфицированных, 468 554 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 22 080 906 человек, умерли 614 278 человек.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 9 403 480 случаев заражения, скончались от COVID-19 267 527 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинацию от COVID-19 после применения препарата «Спутника V» можно проводить любой существующей вакциной, но лучше выбирать «Спутник Лайт».