Гинцбург раскрыл лучший вариант для ревакцинации после «Спутника V»

Гинцбург раскрыл лучший вариант для ревакцинации после «Спутника V»
Александр Гинцбург отметил, что при этом мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, лучше бустировать «Спутником V». Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Ревакцинацию от COVID-19 после применения препарата «Спутника V» можно проводить любой существующей вакциной, но лучше выбирать «Спутник Лайт». Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, эффективность «Спутника V» против «Дельта»-штамма составляет от 83% до 90%, это значительно больше, чем у других вакцин. Гинцбург добавил, что в качестве ревакцинации уместнее будет использование препарат «Спутник Лайт».

Как сообщил ТАСС, специалист добавил, что мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, также лучше бустировать «Спутником V».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасности облысения после перенесенного COVID. По словам медиков, такое осложнение после болезни является одним из самых распространенных.

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