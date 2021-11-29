Врач рассказал об опасности облысения после перенесенного COVID

При постковидной алопеции следует применять те же средства лечения, что и при обычном выпадении волос. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

При постковидной алопеции следует применять те же средства лечения, что и при обычном выпадении волос. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

У 40% переболевших COVID-19 встречается постковидное облысение. Об этом заявил специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев.

По его словам, такое осложнение после болезни является одним из самых распространенных, а возникает оно в среднем спустя семь-восемь недель после выздоровления.

Как сообщили «Известия», медик предположил, что выпадение волос может быть связано с высокой температурой во время болезни, с негативным эффектом антицитокиновых препаратов или проблемами с сосудами.

Потекаев рекомендовал использовать пациентам, столкнувшимся с такой проблемой, те же средства лечения, что и при обычном выпадении волос.

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