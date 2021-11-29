Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище
Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище. Фото: Instagram "aborgradsky"

Прощание с народным артистом России Александром Градским пройдет 1 декабря, его похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Стало известно, где похоронят певца и композитора Александра Градского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста.

Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Само прощание с артистом состоится 1 декабря в 11:00. Певец скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был экстренно доставлен в больницу с подозрением на инсульт.

Вероятно, к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Александр Градский выпустил более сорока альбомов, а также принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, например «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стало известно о наследстве, который оставил после себя Александр Градский.

александр градский Ваганьковское кладбище народный артист рф Россия скончался


 

Новости партнеров
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище
Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90 человек
Стало известно о кончине создателя мультфильма о коте Леопольде Константина ...
В Петербурге начали снижаться темпы вакцинации от коронавируса
В МИД ФРГ рассказали о диалоге с США по «Северному потоку — 2»
В центре Гамалеи оценили пользу вакцинации при омикрон-штамме
Лишение свободы и штраф в 370 тысяч: мужчина обезобразил «Эрмитажный ...
В Кудрово не смогли разъехаться КамАЗ и иномарка