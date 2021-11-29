Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

Прощание с народным артистом России Александром Градским пройдет 1 декабря, его похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Стало известно, где похоронят певца и композитора Александра Градского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста.

Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Само прощание с артистом состоится 1 декабря в 11:00. Певец скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был экстренно доставлен в больницу с подозрением на инсульт.

Вероятно, к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Александр Градский выпустил более сорока альбомов, а также принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, например «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стало известно о наследстве, который оставил после себя Александр Градский.