Стало известно, какое наследство оставил Александр Градский

У знаменитости были две квартиры в Москве, а также дом в Подмосковье.

Об этом пишет Teleprogramma.

Выяснилось, какое наследство оставил после себя певец и композитор Александр Градский, умерший днем ранее.

По информации портала у звезды было две квартиры в столице. Одна из них находится на Тверской улице, а другая на Мосфильмовской. Кроме этого, артисту принадлежал загородный дом. Недвижимость в поселке «Новоглаголево» Наро-Фоминского района Подмосковья.

Адвокат уверен, что все наследство Александра Градского перейдет его детям. В последнем, в гражданском браке с актрисой Мариной Коташенко у него родилось два сына. Однако в предыдущем браке у композитора появились на свет сын и дочь.

Адвокат Юрий Шель заявил, что Марине Коташенко придется через суд доказывать, что у них с Градским был общий быт. Важно установить, что они с композитором находились в фактическом браке.

«Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья», — сообщает Шель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Полина Гагарина рассказала, каким был Александр Градский.