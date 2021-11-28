«Абсолютный перфекционист в музыке»: Полина Гагарина рассказала, каким был Александр Градский

«Абсолютный перфекционист в музыке»: Полина Гагарина рассказала, каким был Александр Градский
Александр Градский. Фото: Instagram "aborgradsky"

Певица Полина Гагарина выразила соболезнования родным и близким Александра Градского.

«Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать», — написала она у себя в Instagram.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По предварительной информации, причиной стал инфаркт головного мозга.

Градского экстренно доставили в московскую больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Певец пожаловался на плохое самочувствие, еще находясь у себя дома. Предполагается, что к ухудшению здоровья композитора привел перенесенный им в сентябре коронавирус.

Александр Градский в 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 ноября ночью около 2 часов скончался народный артист России Александр Градский.

александр градский полина гагарина соболезнования


 

Новости партнеров
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Абсолютный перфекционист в музыке»: Полина Гагарина рассказала, каким был ...
Психолог рассказал, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
Спасатели потушили пожар в Лужском районе
Ученые спрогнозировали «колоссальную вспышку» коронавируса в Китае при ...
Пожар на 60 «квадратов» потушили в Каменногорске
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Градского
Поклонская показала, как выглядит ее выходное утро в Кабо-Верде
Песков не примет участия в испытании назальной вакцины от COVID-19