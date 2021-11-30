В Петербурге в новогоднюю ночь метро не будет работать круглосуточно

В Петербурге в новогоднюю ночь метро не будет работать круглосуточно
Новогодняя ель на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Увеличения количества транспорта также не планируется.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать метро, а также дополнительный транспорт. Если раньше общественный транспорт был нужен, чтобы добраться в центр города и принять участие в мероприятиях, то в этом году они не запланированы, так что нужды в метро и автобусах нет. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает врио главы комитета по культуре Федор Болтин.

Таким образом, менять режим работы транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года не будут.

«График работы будет как в обычные выходные дни. Мы не планируем увеличение количества транспорта в новогоднюю ночь»,

— отметил чиновник.

При этом петербуржцы смогут без проблем прогуляться по Невскому проспекту и Дворцовой площади – перекрывать их не собираются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном намекнули на новые ковид-ограничений на Новый год в Петербурге.

новости СПб Новый год общественный транспорт


 

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