В Петербурге в новогоднюю ночь метро не будет работать круглосуточно

Увеличения количества транспорта также не планируется.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать метро, а также дополнительный транспорт. Если раньше общественный транспорт был нужен, чтобы добраться в центр города и принять участие в мероприятиях, то в этом году они не запланированы, так что нужды в метро и автобусах нет. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает врио главы комитета по культуре Федор Болтин.

Таким образом, менять режим работы транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года не будут.

«График работы будет как в обычные выходные дни. Мы не планируем увеличение количества транспорта в новогоднюю ночь»,

— отметил чиновник.

При этом петербуржцы смогут без проблем прогуляться по Невскому проспекту и Дворцовой площади – перекрывать их не собираются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном намекнули на новые ковид-ограничений на Новый год в Петербурге.