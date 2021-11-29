В Смольном намекнули на новые ковид-ограничений на Новый год в Петербурге

В Петербурге могут ввести новые ограничения по коронавирусу на новогодние праздники. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге могут ввести новые ограничения по коронавирусу на новогодние праздники. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Петербургские власти допустили введение новых коронавирусных ограничений на новогодние праздники.

В Смольном сейчас разрабатывается режим ковид-ограничений, который будет действовать в Северной столице в зимние каникулы. Меры подготавливают с учетом позитивного и негативного сценариев развития ситуации с COVID-19, передает «Радио России».

Отмечается, что у петербуржцев хорошие шансы провести Новый год и выходные лучше, чем годом ранее. В отличие от прошлых новогодних праздников у города теперь имеется большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам.

Основные ограничения в любом случае сохраняются до 31 января. С новыми правилами на период праздников определятся позднее. Жителей города призвали готовиться к любому сценарию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном заявили, что ситуация с COVID-19 в Петербурге остается напряженной.