В Смольном заявили, что ситуация с COVID-19 в Петербурге остается напряженной

В Смольном заявили, что ситуация с COVID-19 в Петербурге остается напряженной
Петербуржцев призвали готовиться к любому сценарию, в том числе к худшему. Фото: pexels

Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в Северной столице остается напряженной, но власти по-прежнему ее контролируют, заявили в городском правительстве.

Осеннюю волну ковида удается удерживать, однако, чтобы так и дальше продолжалось, необходимо увеличивать темпы вакцинации, от которых зависит скорость формирования коллективного иммунитета, передает «Радио России – Санкт-Петербург».

С режимом коронавирусных ограничений на период новогодних праздников Смольный определится позднее. Петербуржцев призвали готовиться к любому сценарию, в том числе к худшему.

При этом отмечается, что у города есть все шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали снижаться темпы вакцинации от коронавируса.

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