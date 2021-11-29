В Петербурге начали снижаться темпы вакцинации от коронавируса

В Петербурге начали снижаться темпы вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За сутки в Петербурге вакцинировалось 19 471 человек, что на 10 тыс. меньше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Прививку сделали более 30 тыс. человек. За минувшие 24 часа пункты посетили 19 471 житель Петербурга, из них первую дозу препарата, без учета «Спутника Лайт», ввели 5 944 человека, вторую — 13 527.

По данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, полный курс вакцинации прошли 2 208 945 петербуржцев.

На сегодняшний день в городе запас препаратов от коронавируса составляет 750 682 дозы. Привиться можно в 180 пунктах в разных районах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от коронавирусной инфекции защитит от тяжелого течения при заражении омикрон-штаммом. При этом вакцина защищала граждан от всех предыдущих штаммов COVID-19.

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