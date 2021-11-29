В центре Гамалеи оценили пользу вакцинации при омикрон-штамме

В центре Гамалеи оценили пользу вакцинации при омикрон-штамме
Вакцины защитят от тяжелого течения заболевания. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация от COVID-19 защитит от тяжелого течения при заражении омикрон-штаммом, заявил сотрудник Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, вакцина от коронавирусной инфекции будет действовать так же, как работала при появлении других штаммов вируса ранее.

Ученый отметил в интервью телеканалу «Россия 24», что вакцина защищала граждан от всех предыдущих штаммов COVID-19.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили о новых вспышках COVID из-за штамма «омикрон». При этом к настоящему моменту не выявлено ни одной смерти после заражения омикрон-штаммом COVID-19.

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