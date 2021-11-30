5 мифов об изучении английского языка

В современном мире знание английского языка стало необходимостью — все это понимают, но не все готовы приступить к изучению. Во многом это вина распространенных мифов, которые дезинформируют желающих учить язык и способствуют исчезновению мотивации.

Миф №1 Сначала нужно выучить язык, а потом его использовать

Для того чтобы ускорить процесс обучения, необходимо практиковаться. Не стоит бояться совершать ошибки — это нормально даже для носителей языка. Если отвечать на вопрос «Как учить английский?», то в первую очередь стоит сказать о необходимости практики во время изучения, ведь именно благодаря ей мы получаем новую информацию и закрепляем знания.

Миф №2 Для того чтобы учить английский, нужно жить в другой стране

Не все имеют возможность на время сменить место жительства лишь для того, чтобы оказаться в необходимой языковой среде, поэтому можно воспользоваться интернетом. Это именно то место, где можно и учить язык, и практиковать его. Вы можете использовать специальные сайты и подыскать англоговорящего собеседника, который поможет вам в изучении.

Миф №3 Чтобы говорить на английском, нужно выучить весь словарь

Есть очень много тематических слов, которые вряд ли когда-то понадобятся вам, поэтому не стоит стремиться выучить абсолютно все слова хотя бы потому, что это невозможно. Для того чтобы свободно говорить на английском языке, вам нужно акцентировать внимание на часто употребляемых английских словах. Базовые слова, которые надо знать, помогут вам ориентироваться в английском языке и бытовых диалогах, а дальше по мере потребности вы сможете приступить к изучению не самых популярных английских слов.

Миф №4 Возможно выучить английский самостоятельно

К сожалению, нет. Репетитор нужен хотя бы на первых этапах изучения, так как этот человек направит вас, составит план обучения, а также подберет необходимые материалы. В интернете есть огромное количество вспомогательных ресурсов для обучения, но, как показывает практика, наибольший прогресс ощущается после личной встречи с преподавателем.

Миф №5 Домашнее задание — это бессмысленная трата времени

Никто не любит домашние задания еще со школы, но в обучении они очень важны. Прогресс и качественный результат просто невозможен без самостоятельной работы, ведь времени с преподавателем не хватит для того, чтобы полностью закрепить пройденный материал. Зачастую на выполнение домашнего задания не нужно тратить большое количество времени, самое главное — это концентрация, благодаря которой вы сможете сделать английский на ночь глядя и очень быстро лечь спать.