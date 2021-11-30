В Центрально районе Петербурга частично очистили более тысячи дворов

Во вторник, 30 ноября, в Центральном районе Санкт-Петербурга задействовали 570 дворников в связи со снегопадом. В городе продолжается борьба со стихией.

Во всех районах города люди и машины работают на улучшение дорожной ситуации в связи со снегопадом. Так, в Центральном районе было частично убрано 1 341 двор. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«В уборке задействовано более 570 дворников, 21 единица техники и 267 средств малой механизации управляющих компаний. Частично очищен 1341 двор, завершены работы по расчистке подходов к парадным и контейнерным площадкам», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент дороги района убирают 65 единиц техники и около 80 специалистов ГУДП «Центр». В Комитете по благоустройству обращаются к автовладельцам с просьбой проявлять осторожность и внимательности на дорогах, а также просят соблюдать правила парковки под знаками «Остановка запрещена» с информационной табличкой «Время действия».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с утра 30 ноября на перегоне Токсово — Пери из-за снегопада застрял грузовой поезд.