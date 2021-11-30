В Петербурге из-за снегопада задержались электрички

Во вторник, 30 ноября, на перегоне Токсово — Пери из-за снегопада застрял грузовой поезд.

Во вторник. 30 ноября, электрички пришли в Северную столицу с опозданием из-за снегопада. Кроме того, на перегоне Токсово — Пери около 3 часов ночи застрял грузовой поезд. Всему виной сильный снегопад. Об этом Gazeta.spb.ru сообщает источник из РЖД. Была предпринята попытка продолжить путь в 03:24, но к успеху не привела.

Около 03:38 локомотив снова остановился, чтобы не портить рельсы и оборудование, была вызвана подмога подталкивающего локомотива. Перегон был свободен в 05:32.

Из-за погодных условий задержка поездов произошла на станциях Сосново и Кузнечное в Петербурге, а также из города в Васкелово. Транспорт приехал, но с опозданием от 15 до 45 минут.

В Петербург на настоящий момент есть вероятность опоздания электричек из Васкелово и Приозерска, сообщают в пресс-службе ОЖД. Задерживаются также составы из города в Васкелово и Сосново. По предварительным расчетам они опоздают от 10 минут до часа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после ночи 30 ноября дорожники вычистили 13 тысяч километров региональных трасс и обочин.