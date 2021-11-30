В Ленобласти от снега вычистили 13 тысяч километров трасс и обочин

В Ленобласти от снега вычистили 13 тысяч километров трасс и обочин
В Ленобласти от снега вычистили 13 тысяч километров трасс и обочин. Фото: пресс-служба Ленобласти

По результатам первого дня затяжного снегопада в Ленобласти упорно идет работа по борьбе с заснеженными и заледенелыми улицами. После ночи дорожники вычистили 13 тысяч километров региональных трасс и обочин.

Всего на обработку дорог использовано почти 120 тонн чистой соли, сообщает пресс-служба Ленобласти. За прошедшую ночь на магистрали работали более 300 единиц спецтехники и 700 рабочих.

На трассах с интенсивным движением уже более суток стоят патрульные машины. За состоянием проезжей части круглосуточно следят 29 метеостанций. Водителей предупреждают, чтобы они были предельно внимательными, пропускали спецтехнику и машины экстренных служб.

Сегодня, 30 ноября, снегопад продолжится. Высота свежевыпавшего снега составит до 10 сантиметров, порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -6 градусов по Цельсию, местами возможна метель.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице выросли цены на такси в связи со снегопадом. Стоимость поездки по привычным маршрутам выросла практически в три раза.

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