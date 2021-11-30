Цены на такси в Северной столице выросли из-за выпавшего снега

Во вторник, 30 ноября, Петербурге укутан снежным покровом, в связи с чем цены на такси буквально взлетели. Стоимость поездки по привычным маршрутам выросла практически в три раза.

За такси петербуржцам в заснеженные дни придется платить в несколько раз дороже. Так, в обычные дни за маршрут по центру города цена составляет в среднем от 100-250 рублей, из других районов в центр около 250-400 рублей для экономных тарифов, но неубранный снег и спровоцированные снежными горами пробки достигающие 10 баллов, привели к удорожанию услуги до 500-1600 рублей.

При желании проехать весь Петербург придется заплатить более 1500 рублей. Кроме того, время в пути также увеличится в несколько раз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с учетом непростых погодных условий скорость на КАД временно снизили до 70 км/ч.