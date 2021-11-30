В связи со снегопадом скорость на КАД ограничили до 70 км/ч

В связи со снегопадом скорость на КАД ограничили до 70 км/ч. Фото: пресс-служба Ленобласти

В связи со снегопадом скорость на КАД ограничили до 70 км/ч. Фото: пресс-служба Ленобласти

С учетом непростых погодных условий, когда дороги завалены снегом и покрыты коркой льда, скорость на КАД временно снизили до 70 км/ч.

В расчистке и обработке Кольцевой автодороги Петербурга в минувшие сутки задействовали 72 единицы различной спецтехники, а также более ста сотрудников подрядной организации, на обработку трассы израсходовано 617 т соли, а также большое количество песка. Однако ситуация продолжает быть непростой: вокруг много снега и гололедица. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«По Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходовано 711 т соли, 26 т песка, 988 т пескосоляной смеси. В работах подрядчики задействовали 130 КДМ, восемь автогрейдеров, 32 погрузчика, восемь тракторов, 24 единицы другой техники и более 450 сотрудников», — заявили в управлении.

Синоптики предупреждают, что во вторник, 20 ноября, в Ленобласти продолжится снегопад, местами ожидается метель, на востоке местами мокрый снег. Также ожидается сильный ветер днем до 8-13 метров в секунду, а ночью и утром его порывы местами будут достигать 15-17 метров секунду. Метель в регионе ожидается и 1 декабря.

Водителей настоятельно просят быть внимательными на дорогах и обходиться без маневров, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию до впередиидущего автомобиля, а также соблюдать требованиям дорожных знаков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге общественный транспорт не смог проехать по заснеженной дороге, его занесло, автобус чуть не врезался в стену дома на улице Некрасова.