Автобус заблокировал движение на Некрасова и Фонтанной

Утром 30 ноября на пересечении улиц Некрасова и Фонтанной пассажирский автобус заблокировал проезд автомобилям и проход пешеходам.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что общественный транспорт не смог проехать по заснеженной дороге, его занесло, автобус чуть не врезался в стену дома на улице Некрасова. По словам очевидцев, людям приходится обходить помеху по проезжей части.

«На перекрёстке Некрасова и Фонтанной раскорячился автобус. Людям не пройти, обходят с выходом на проезжую часть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Энгельса и Пархоменко произошло ДТП с участием бетономешалки и легкового авто. В результате столкновения пострадал водитель легковушки.