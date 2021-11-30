Автобус заблокировал движение на Некрасова и Фонтанной

Автобус заблокировал движение на Некрасова и Фонтанной
Инцидент случился на пересечении улиц Некрасова и Фонтанной. Фото: vk.com/spb_today

Утром 30 ноября на пересечении улиц Некрасова и Фонтанной пассажирский автобус заблокировал проезд автомобилям и проход пешеходам.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что общественный транспорт не смог проехать по заснеженной дороге, его занесло, автобус чуть не врезался в стену дома на улице Некрасова. По словам очевидцев, людям приходится обходить помеху по проезжей части.

«На перекрёстке Некрасова и Фонтанной раскорячился автобус. Людям не пройти, обходят с выходом на проезжую часть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Энгельса и Пархоменко произошло ДТП с участием бетономешалки и легкового авто. В результате столкновения пострадал водитель легковушки.

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