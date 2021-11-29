Водитель легковушки пострадал в ДТП с бетономешалкой на Энгельса

ДТП на проспекте Энгельса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП на проспекте Энгельса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

На пересечении проспектов Энгельса и Пархоменко произошло ДТП с участием бетономешалки и легкового авто.

Дорожный инцидент случился сегодня вечером, 29 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель большегруза объезжал пробку по полосе встречного движения, в результате чего произошло столкновение с легковым авто.

«Водитель Матиза пострадал», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть грузовика серьезно пострадал, легковушка заметно помята. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с фурой и авто почти заблокировало съезд с КАД на Таллинское шоссе. «Притертые» транспортные средства заняли большую часть дороги. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.