ДТП с фурой и авто почти заблокировало съезд с КАД на Таллинское шоссе

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

На съезде с КАД на Таллинское шоссе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился сегодня вечером, 29 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП на съезде с КАД на Таллинское шоссе в сторону СПб. Фура точно не проедет», — написал автор записи.

На кадрах видно, что «притертые» транспортные средства заняли почти всю проезжую часть, большегруз по оставшемуся участку полосы проехать не сможет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федерова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Погодные условия создали непростую обстановку на проезжей части.