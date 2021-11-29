Еще одно ДТП в снегопад: авто влетело в дорожное ограждение на Ветеранов

ДТП на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федорова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Погодные условия создали непростую обстановку на проезжей части.

Дорожный инцидент случился сегодня вечером, 29 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Стоит разбитая машина у забора», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у транспортного средства заметно пострадала передняя часть, крышка капота оказалась выгнута. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы застряли в 9-балльных пробках в понедельник вечером. Дорожную ситуацию осложнили погодные условия. Водителям стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также следует быть осторожными.