Петербуржцы застряли в 9-балльных пробках в понедельник вечером

Дороги Северной столицы окрасились в красный цвет из-за скопившихся пробках. Горожане массово возвращаются домой после окончания рабочего дня.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:30 в понедельник, 29 ноября, ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов. К 8 часам пробки спадут до 6 баллов, еще через час — до четырех.

Крупные заторы образовались на Невском проспекте, площади Александра Невского, Синопской и набережной Обводного канала, на Садовой улице и набережным Кутузова, реки Фонтанки и канала Грибоедова. Машины скопились на Троицком и Литейном мостах, а также на набережных реки Смоленки и Макарова.

Дорожную ситуацию осложнили погодные условия. Водителям стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также следует быть осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды вечером 29 ноября.