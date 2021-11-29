Петербуржцы застряли в 9-балльных пробках в понедельник вечером

Петербуржцы застряли в 9-балльных пробках в понедельник вечером
Дорожная ситуация в Петербурге вечером 29 ноября. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Дороги Северной столицы окрасились в красный цвет из-за скопившихся пробках. Горожане массово возвращаются домой после окончания рабочего дня.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:30 в понедельник, 29 ноября, ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов. К 8 часам пробки спадут до 6 баллов, еще через час — до четырех.

Крупные заторы образовались на Невском проспекте, площади Александра Невского, Синопской и набережной Обводного канала, на Садовой улице и набережным Кутузова, реки Фонтанки и канала Грибоедова. Машины скопились на Троицком и Литейном мостах, а также на набережных реки Смоленки и Макарова.

Дорожную ситуацию осложнили погодные условия. Водителям стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также следует быть осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды вечером 29 ноября.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы застряли в 9-балльных пробках в понедельник вечером
Припаркованный посреди дороги автомобиль собрал пробку на Тихорецком
Названы лаборатории Петербурга, где цены на ПЦР-тесты не подорожали
Петербургские хирурги вернули младенцу с рубцовым стенозом гортани ...
Стало известно последнее желание Александра Градского
Спасатели потушили пожар на 2000 «квадратов» в Коммунаре
В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений
Движение транспорта по проспекту Ветеранов ограничат до весны 2022 года