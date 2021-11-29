Сильный снег и ветер: спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды вечером 29 ноября

Сильный снег и ветер: спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды вечером 29 ноября
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий в понедельник вечером.

Сегодня, 29 ноября, начиная с 19-22 часов, местами ожидается усиление северо-восточного, северного ветра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы ветра будут доходить до 15 метров в секунду, местами город накроет сильный снег.

Отметим, что на дорогах и во дворах будет сложная обстановка. Водителям стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также следует быть осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура воздуха во вторник, 30 ноября, в ночное время составит -5…-7 градусов, днем столбики термометров покажут до -3…-5. Умеренный ветер будет дуть с северо-восток, севера, местами его порывы будут доходить до сильных.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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