В Петербурге похолодает до -7 и пойдет сильный снег во вторник

В Петербурге похолодает до -7 и пойдет сильный снег во вторник
В городе выпадет снег. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Во вторник, 30 ноября, жителей Петербурга ожидает облачная погода, не обойдется без осадков.

Ночью и в первой половине дня пройдет снег, местами сильный. Во второй половине дня пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в ночное время составит -5…-7 градусов, днем столбики термометров покажут до -3…-5.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», умеренный ветер будет дуть с северо-восток, севера, местами его порывы будут доходить до сильных. Ближе к вечеру подует северный, северо-западный умеренный ветер.

На дорогах сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист улетел в отбойник на заснеженной кольцевой автодороге.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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