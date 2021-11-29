Автомобилист улетел в отбойник на заснеженной КАД

Заснеженная дорога на внешней стороне КАД чуть не стала местом ДТП минувшим вечером. Один из автомобилистов потерял управление, из-за чего машину унесло в отбойник.

О случившемся стало известно в понедельник, 29 ноября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля потерял управление на снежной колее, в результате чего «дрифтер» уехал с правого ряда в левый отбойник, никого с собой не забрав. Машину развернуло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой зимой жителей европейской России ждет температура около нормы или выше. Погода предстоящей зимой будет неоднородной. Супертеплой зимы, как в 2019-2020 годах, можно не ждать, однако периодически будет наступать оттепель, которую будут сменять суровые ночи с температурой до минус 25 градусов.