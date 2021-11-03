Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет этой зимой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской России ждет температура около нормы или выше.
Как передает «Москва 24», погода предстоящей зимой будет неоднородной. Супертеплой зимы, как в 2019-2020 годах, можно не ждать. Однако периодически будет наступать оттепель, которую будут сменять суровые ночи с температурой до минус 25 градусов.
Вильфанд напомнил, что средняя зимняя температура в Москве составляет минус 6 градусов, в январе обычно холодает до минус 9 градусов.
Синоптик подчеркнул, что точно сказать, сколько снега выпадет этой зимой, пока нельзя, поскольку делать прогноз на столь долгий промежуток времени невозможно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, что зима в Петербурге будет прохладной. Нужно надеется на нормальную зиму, снега должно умеренно, добавляет синоптик.