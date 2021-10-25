Синоптик рассказал, что зима в Петербурге будет прохладной

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился, какой будет зима в Северной столице в этом году.

По уже имеющемуся прогнозу температура во все месяцы будет в пределах к норме, но по сравнением с 2020 годом зима будет более прохладной. Колесов отметил, что исключением для сравнения станет февраль 2020 года, когда на улице было очень холодно. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Нужно надеется на нормальную зиму, снега должно умеренно, добавляет синоптик. Похолодание ожидается во второй половине ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая неделя в Петербурге начнется с дождей. Петербуржцам, определенно, могут понадобиться зонтики. Температура воздуха максимум прогреется от -2 до 0. Днем синоптики обещают потепление от +6 до +8. Также ночью могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.