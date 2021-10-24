В понедельник на работу петербуржцам придется выйти под дождь

В понедельник на работу петербуржцам придется выйти под дождь
В понедельник на работу петербуржцам придется выйти под дождь. Фото: Baltphoto

Новая неделя в Петербурге начнется с дождей. Петербуржцам, определенно, могут понадобиться зонтики.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает о холодной ночи с 23 на 24 октября. Температура воздуха максимум прогреется от -2 до 0. Днем синоптики обещают потепление от +6 до +8.

Также ночью могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а вот днем вероятность дождя высокая. Ветер ожидается южный, юго-западный умеренный. Атмосферной давление при этом будет понижаться.

Стоит обратить внимание, что ночью на дорогах будет местами встречаться гололедица. Водителям нужно быть внимательными на дорогах и следить за скоростью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня воскресным утром, 24 октября, гололедицу заметили на Кантемировском, Дворцовом и Ушаковском мостах. Там уже несколько машин успели поцарапать друг друга. Десять автомобилей столкнулись на мосту Бентакура. Туда приехала разбираться машина ДПС.

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