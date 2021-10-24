В Петербурге массово фиксируют ДТП из-за утренней гололедицы

В Комарово из-за гололедицы сошел с дистанции пикап. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Комарово из-за гололедицы сошел с дистанции пикап. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Петербургская погода устроила автомобилистам сюрприз в виде гололедицы. Воскресным утром ее заметили на Кантемировском, Дворцовом и Ушаковском мостах. Там уже несколько машин успели поцарапать друг друга.

10 автомобилей столкнулись на мосту Бентакура. Туда приехала разбираться машина ДПС. Мост весь во льду. Мост Бетанкура перекрыли со стороны Ждановской набережной. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Комарово из-за гололедицы сошел с дистанции пикап. Автомобиль серьезно пострадал. Водителю пришлось вызывать машину скорой помощи.

«Детский сад… Никто из водителей Петербурга и предположить не мог ,что в конце октября при температуре ,близкой к нулю градусов, на влажном асфальте на мостах, продуваемых всеми ветрами мира…может быть скользко…», — пишут в комментариях в соцсетях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 24 и 25 октября на петербургской дамбе будет ремонт.