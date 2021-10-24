24 и 25 октября на петербургской дамбе будет ремонт

24 и 25 октября на петербургской дамбе будет ремонт.

В планах Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений восстановить изношенный асфальт на съездах с САД в сторону Соснового Бора и с Ломоносова на САД. На этих участках перекроют движение. Об этом сообщает ФКП КЗС в Instagram.

Администрация петербургской дамбы приносит извинения за временные неудобства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приятная ситуация с пробками складывается в Петербурге утром в воскресенье, 24 октября. «Яндекс.Пробки» показывают всего один балл. Большинство дорого города отмечены зеленым цветом, а значит — свободны. Желтым цветом указаны Садовая улица, набережная Обводного канала, Большой проспект Петроградской стороны, а также 8-я и 9-я линии Васильевского острова. Авария произошла на КАД у Янино-1.