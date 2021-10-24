В воскресенье утром Петербург отдыхает от пробок

Также авария произошла на кольцевой автодороге у Янино-1. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Также авария произошла на кольцевой автодороге у Янино-1. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Приятная ситуация с пробками складывается в Петербурге утром в воскресенье, 24 октября. «Яндекс. Пробки» показывают всего один балл.

Большинство дорого города отмечены зеленым цветом, а значит — свободны. Желтым цветом указаны Садовая улица, набережная Обводного канала, Большой проспект Петроградской стороны, а также 8-я и 9-я линии Васильевского острова. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Там же отмечены ДТП на Благодатной улице у станции метро «Электросила» и КАД у станции метро «Обухово». Также авария произошла на кольцевой автодороге у Янино-1. В этих местах немного затруднено движение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 24 октября на участке дороги Р-216, в 80 километрах от Элисты, случилось серьезное ДТП — рейсовый автобус Махачкала — Петербург столкнулся с грузовиком. Пять пассажиров, среди них и ребенок, погибли.