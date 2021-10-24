В ДТП с автобусом Махачкала-Петербург погибли пятеро человек

В ДТП с автобусом Махачкала-Петербург погибли пятеро человек
Известно, что грузовик был наполнен зерном. Фото: pixabay

В ночь на 24 октября на участке дороги Р-216, в 80 километрах от Элисты, случилось серьезное ДТП — рейсовый автобус Махачкала — Петербург столкнулся с грузовиком.

В автобусе ехали 28 человек. Пять пассажиров, среди них и ребенок, погибли. Еще четверо получили ранения, двое сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал 360.

На место аварии прибыли экстренные службы.

Известно, что грузовик был наполнен зерном.

Пассажиров доставляют в близлежащее придорожное кафе, где организован пункт временного размещения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 23:00 вчера, 23 октября, в Московском районе Петербурга в результате ДТП погиб мужчина. Около развязки Пулковского шоссе и КАД мужчину насмерть сбил автомобиль. Погибший работал сторожем на объекте демонтажа железнодорожного моста.

дтп Калмыкия происшествие Россия смерть


 

Новости партнеров
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП с автобусом Махачкала-Петербург погибли пятеро человек
В Парголово загорелась мансарда дома
Госдеп США: граждане Российской Федерации смогут получить американскую визу ...
Эрдоган поручил МИД Турции объявить послов 10 стран персонами нон грата
Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре
Федор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере
В Роспотребнадзоре петербуржцев в нерабочие дни призывают воздержаться от ...
Актер Валерий Гаркалин снова впал в кому