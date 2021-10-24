В ДТП с автобусом Махачкала-Петербург погибли пятеро человек

В ночь на 24 октября на участке дороги Р-216, в 80 километрах от Элисты, случилось серьезное ДТП — рейсовый автобус Махачкала — Петербург столкнулся с грузовиком.

В автобусе ехали 28 человек. Пять пассажиров, среди них и ребенок, погибли. Еще четверо получили ранения, двое сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал 360.

На место аварии прибыли экстренные службы.

Известно, что грузовик был наполнен зерном.

Пассажиров доставляют в близлежащее придорожное кафе, где организован пункт временного размещения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 23:00 вчера, 23 октября, в Московском районе Петербурга в результате ДТП погиб мужчина. Около развязки Пулковского шоссе и КАД мужчину насмерть сбил автомобиль. Погибший работал сторожем на объекте демонтажа железнодорожного моста.