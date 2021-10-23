В Московском районе в результате ДТП скончался мужчина

В Московском районе в результате ДТП скончался мужчина
Около развязки Пулковского шоссе и КАД мужчину насмерть сбил автомобиль. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Около 23:00 вчера, 23 октября, в Московском районе Петербурга в результате ДТП погиб мужчина. Видео с места происшествия опубликовали в группе «ВКонтакте», которая называется «ДТП и ЧП. Петербург».

Около развязки Пулковского шоссе и КАД мужчину насмерть сбил автомобиль. Как сообщает 78.ru погибший работал сторожем на объекте демонтажа железнодорожного моста. Погибший перебегал дорогу в неположенном месте, и, по словам водителя Daewoo, сигналить было уже поздно.

В группе «ДТП и ЧП. Петербург» утверждается, что произошел инцидент с участием трех машин. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, детали уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 октября, по словам очевидцев, на Московском шоссе в поселке Шушары столкнулись две фуры и легковой автомобиль. В результате аварии образовалась пробка.

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