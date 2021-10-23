ДТП спровоцировало пробку на Московском шоссе

ДТП спровоцировало пробку на Московском шоссе
На Московском шоссе столкнулись две фуры и легковой автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 23 октября в поселке Шушары произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, на Московском шоссе столкнулись две фуры и легковой автомобиль. В результате аварии образовалась пробка.

«В сторону города по Московскому шоссе пробка из-за столкновения двух фур и легковушки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.

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