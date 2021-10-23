ДТП на Дальневосточном проспекте с участием черного автомобиля

ДТП на Дальневосточном проспекте с участием черного автомобиля
Яерный автомобиль, «пролетая» по проспекту Дыбенко на исчезнувший желтый свет светофора, выехал на перекресток уже на красный, где произошло столкновение со вторым участником дрожного движения. Фото: скрин из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Очевидцы разошлись во мнениях, ехал ли водитель на красный или зеленый свет. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автор поста пишет, что черный автомобиль, «пролетая» по проспекту Дыбенко на исчезнувший желтый свет светофора, выехал на перекресток уже на красный, где произошло столкновение, с поворачивающим налево в сторону Дальневосточного проспекта автомобилем.

Мнения подписчиков разделились, одни считают, что водитель выехал на красный, другие, что на желтый. Третьи и вовсе уверены, что на зеленый. Очевидцы сообщают, что пострадавших не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на площади Калинина в ДТП каршеринговый автомобиль несколько раз перевернулся. Погибли люди, водитель скрылся с места аварии.

авто дальневосточный проспект дтп


 

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