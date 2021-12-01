Профессор РАН рассказал, как переубедить антипрививочников

Чтобы уговорить антипрививочников на вакцинацию нужно грамотно организовать сам процесс. Фото: pexels

Чтобы уговорить антипрививочников на вакцинацию нужно грамотно организовать сам процесс. Фото: pexels

Профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик заявил, что для переубеждения противников вакцинации необходимо грамотно организовать прививочную кампанию.

Как передает РБК, чтобы уговорить антипрививочников на вакцинацию нужно грамотно организовать сам процесс, предоставить гарантию диагностики после процедуры и начать демонстрировать в СМИ позитивные сюжеты о прививках.

По мнению Нестика, экскурсии в «красные зоны» не помогут переубедить антиваксеров, а лишь укрепят их аргументы в публичном поле. Кроме того, ужасающие кадры с больными в больных могут ухудшить состояние пациентов, которые испугаются госпитализироваться.

«Важно объяснить, что коронавирус — это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора. Переключить фокус с того, как скоро нужно уколоться конкретному человеку, на то, как мы будем жить дальше», — считает профессор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для оценки устойчивости омикрон-штамма к вакцинам нужно две недели.