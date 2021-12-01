Вирусолог РАН: для оценки устойчивости омикрон-штамма к вакцинам нужно две недели

Вирусолог РАН: для оценки устойчивости омикрон-штамма к вакцинам нужно две недели
За две недели ученые смогут понять, сколько вакцинированных и невакцинированных людей заболели омикрон-штаммом. Фото: pixabay

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что ученые получат данные об устойчивости нового штамма коронавируса «омикрон» к иммунному ответу, вызванному вакцинами, через две недели.

Как объяснил ученый, за две недели ученые смогут понять, сколько вакцинированных и невакцинированных людей заболели омикрон-штаммом. Также необходимо узнать, каким препаратом они прививались. По словам Нетесова, за ситуацией ведется внимательное наблюдение, передает ТАСС.

Специалист отметил, что есть озабоченность из-за появления нового варианта коронавируса. Однако его потенциальная опасность еще не установлена, поскольку число зарегистрированных больных не превышает 100.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что профессор госпиталя из ЮАР назвал главный способ борьбы с омикрон-штаммом.

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Вирусолог РАН: для оценки устойчивости омикрон-штамма к вакцинам нужно две недели
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