Профессор госпиталя из ЮАР назвал главный способ борьбы с омикрон-штаммом

Профессор госпиталя Кейптауна (ЮАР) Марк Менделсо заявил, что главным способом борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» остается вакцинация.

Специалист отметил в беседе с РЕН ТВ, что на данный момент ничего не изменилось, основным способом предотвращения развития пандемии остается вакцинация. Он подчеркнул, что вакцина будет работать только в «чьем-то плече, а не на полке».

Менделсо напомнил, что омикрон-штамм распространяется по воздуху, поэтому важно продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также не стоит забывать про проветривание жилья.

Специалист не исключил, что новый вариант ковида может уклоняться от иммунной системы, из-за чего увеличится число повторно инфицированных пациентов. Пока нет информации о тяжести повторного заболевания, однако вакцины способны защитить от тяжелой формы ковида, госпитализаций и смертельных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог предположила о неэффективности современных вакцин против омикрон-штамма.