Биолог предположила о неэффективности современных вакцин против омикрон-штамма

Биолог предположила о неэффективности современных вакцин против омикрон-штамма
Омикрон-штамм вызывает опасения. Фото: pexels.com

При этом, по словам биолога, приобретенные схемы лечения ковида все равно будут действовать, так как мутации омикрона на них не влияют.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что если омикрон вытеснит дельта-штамм, будет необходимо разрабатывать новую вакцину, потому что те препараты, которые есть сегодня, потеряют свою эффективность.

По мнению Барановой, перво-наперво нужно изучить омикрон-штамм. Увидеть, как он будет себя вести в европейских популяциях

«Просто пока все те люди, что заболели в Южной Африке — молодые. Там такая структура населения. По ней сложно реальную картину представить, пожилых не было. Вот когда придут данные из Европы, тогда и узнаем», — уточнил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России разработали тест для выявления омикрон-штамма COVID.

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