Юная петербурженка не выжила после падения с многоэтажки на Карпинского

В больнице скончалась 17-летняя девушка, упавшая с балкона многоэтажного дома в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 30 ноября очевидцы заметили, как девушка упала с высоты на козырек парадной на улице Карпинского. Прибывшие к месту полицейские установили, что это 17-летняя девушка, она упала с балкона девятого этажа.

Девушка была жива, ей вызвали скорую. Пострадавшую с разбитой головой, переломами ног и руки, а также обширным внутрибрюшным кровотечением госпитализировали в больницу. В час дня она скончалась.

Стражи порядка выясняют все обстоятельства. Изъяты личные вещи погибшей: ноутбук, тетрадь и рюкзак.

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