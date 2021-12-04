Помощник режиссера «Раста» подтвердил слова Болдуина о спусковом крючке

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Лиза Торрако, адвокат помощника режиссера «Раста» Дэвид Холлс рассказала о том, что ее клиент утверждает, что американский актер Алек Болдуин не нажимал на курок пистолета, который выстрелил во время съемок вестерна и убил кинооператора Галину Хатчинс.

«Дэйв с самого первого дня с нашей встречи говорит о том, что Алек не нажимал на курок. Его палец никогда не попадал на спусковую скобу», — цитирует ее Deadline.

Ранее Алек Болдуин заявил, что он не нажимал на курок пистолета на съемках фильма «Раст».

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции. В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.