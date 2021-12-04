Опубликованы шокирующие подробности смерти Нины Ургант

О том, что актриса умерла, первой узнала помощница ее сына – Андрея Урганта.

Сегодня, 4 декабря, стали известны подробности смерти российской актрисы театра и кино Нины Ургант. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известно, что звезда умерла на 92-м году жизни у себя в квартире в Санкт-Петербурге. Ее бездыханное тело обнаружила помощница ее сына Андрея Урганта. Женщина, увидевшая мертвую Ургант, вызвала полицию. Известно, что пенсионерка находилась в кровати в одной из комнат.

Напоминаем, что в 2014 году стало известно о диагнозе Ургант – болезнь Паркинсона. Телеведущий Иван Ургант, комментируя кончину бабушки, отметил, что в детстве никогда не называл ее бабушкой, потому что считал ее для этого слишком молодой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на 93 году жизни скончалась актриса театра и кино Нина Ургант.