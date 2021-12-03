На 93 году жизни скончалась актриса театра и кино Нина Ургант

На 93 году жизни скончалась актриса театра и кино Нина Ургант
На 93 году жизни скончалась актриса театра и кино Нина Ургант. Фото: скриншот фильма "Белорусский вокзал"

В пятницу, 3 декабря, в возрасте 92 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант.

Ушла из жизни актриса Нина Ургант. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Александринский театр, где артистка прослужила более 30 лет.

Нина Ургант первую большую роль получила в в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», там она сыграла мать главного героя Володи Якубовского. Также актриса известна по таким фильмам как «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой» и «Белорусский вокзал», после которого к артистке пришла наибольшая популярность. Режиссером фильма «Белорусский вокзал» выступил Андрей Смирнов.

В 2008 году Ургант сыграла свою последнюю кинороль в фильме «Азиат».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певец и композитор Александр Градский скончался от инфаркта головного мозга. Народный артист России в возрасте 72 лет перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

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