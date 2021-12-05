В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Очаг стихии залегал на глубине 33 километров. Фото: pixabay

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 23.47 по времени UTC (02.47 мск).

Эпицентр находился в 268 километрах к северу от индонезийского Тобело. Очаг стихии залегал на глубине 33 километров.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.

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