В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 23.47 по времени UTC (02.47 мск).

Эпицентр находился в 268 километрах к северу от индонезийского Тобело. Очаг стихии залегал на глубине 33 километров.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.