Стала известна дата прощания с Ниной Ургант

Прощание с народной артисткой России Ниной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре.

«Церемония прощания… пройдет в Александринском театре 8 декабря», — сообщили в пресс-службе театра.

Место захоронения артистки пока неизвестно.

Напомним, 3 декабря в возрасте 92 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант.

Нина Ургант первую большую роль получила в в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», там она сыграла мать главного героя Володи Якубовского. Также актриса известна по таким фильмам как «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой» и «Белорусский вокзал», после которого к артистке пришла наибольшая популярность. Режиссером фильма «Белорусский вокзал» выступил Андрей Смирнов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певец и композитор Александр Градский скончался от инфаркта головного мозга. Народный артист России в возрасте 72 лет перенес инсульт и лежал в нейрореанимации.