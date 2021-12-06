В Красном Селе ребенок снегом потушил Вечный огонь

В Красном Селе ребенок снегом потушил Вечный огонь
Сейчас Вечный огонь вновь продолжает свою работу. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе ребенок потушил Вечный огонь с помощью детской лопатки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что пламя Вечного огня погасло на проспекте Ленина. По ее словам, ощущался сильный запах газа. В 13:44 службой Ленгаза «Вечный огонь» был зажжен.

С камер видеонаблюдения видно, что рядом с Вечным огнем гулял ребенок на вид лет 5–7 с отцом. Мальчик детской лопаткой снегом засыпал пламя. Малыш был с мужчиной. Оба сели в автомобиль «Форд Мондео» и скрылись. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что среди ночи на Марсовом поле потух вечный огонь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сигнал о случившемся поступил в отдел полиции около часа ночи в пятницу, 26 февраля.

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