Посмотреть 3D-спектакль об Александре Невском на фасаде Главного штаба можно из дома

Захватывающий 3D-спектакль на виртуальном фасаде Главного штаба можно посмотреть не выходя из дома. Фото: Pixabay

Захватывающий 3D-спектакль на виртуальном фасаде Главного штаба можно посмотреть не выходя из дома. Фото: Pixabay

В Петербурге стартовал уникальный online-проект «Александр Невский». Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Доступ к порталу открылся в понедельник, 6 декабря, в 12:42. У пользователей есть возможность посмотреть захватывающий 3D-спектакль на виртуальном фасаде Главного штаба, посвященный Александру Невскому, либо же скачать приложение «Страна света VR» и посмотреть видеомэппинг непосредственно на Дворцовой площади с эффектами дополненной реальности.

Кроме того, на сайте разместили множество познавательных статей об Александре Невском, а также познавательный квест.

Проект создан при поддержке Комитета по культуре Петербурга и приурочен ко Дням Эрмитажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге состоится фестиваль «Чудо света. Мероприятие пройдет 6 декабря. Его посвятят Александру Невскому, чей 800-летний юбилей отмечается в 2021 году.